Fossielvrij NL stapt naar rechter om ‘misleidende reclames’ KLM

KLM moet stoppen met ‘misleidende reclames’ over duurzaam vliegen. Dat zegt Fossielvrij NL, die daarvoor naar de rechter stapt. De milieuorganisatie kondigde de gang naar de rechter aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van KLM-moederbedrijf Air France-KLM. Volgens de club is het voor het eerst dat er een rechtszaak wordt aangespannen om misleidende duurzaamheidsclaims in de luchtvaart.