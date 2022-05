Oekraïne wil sneller wapens van westerse landen

Drie maanden na het begin van de bloedige Russische invasie heeft Oekraïne het Westen opgeroepen sneller wapens te leveren. Het is te vroeg om te concluderen dat Oekraïne al over alle wapens beschikt die het nodig heeft, aldus de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba op Twitter.

De bewindsman maant tot snellere militaire hulp uit het Westen gezien de zware Russische aanvallen in het oosten van zijn land. ‘Het Russische offensief in de Donbas is een meedogenloze strijd, de grootste op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Oekraïne heeft vooral raketwerpers en artillerie voor de lange afstand nodig.

Koeleba herhaalde de beschuldiging dat de Russen ook Oekraïens graan aan het stelen zijn.