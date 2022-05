Lagere vaccinatiegraad tegen corona door nieuwe berekening

Het percentage mensen dat zich in Nederland heeft laten vaccineren tegen het coronavirus is iets lager dan gedacht. De vaccinatiegraad is dinsdag opnieuw berekend op basis van nieuwe gegevens. Zo tellen gevaccineerde mensen die zijn overleden of geëmigreerd niet meer mee in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut noemt dat een ‘optimalisatieslag’.