Huizen Turkije gewild, Nederlanders profiteren van goedkope munt

Huizen in Turkije zijn voor mensen van buiten het land in trek. Ook Nederlanders die op zoek zijn naar een woning weten het land weer vaker te vinden. Volgens makelaars en deskundigen in Turkije is het leven er goedkoop door de sterke koersdalingen van de Turkse lira. Ook de versoepelingen van de coronamaatregelen en de in de ogen van kopers relatief rustige politieke situatie in het land spelen mee.

Volgens cijfers van de Turkse overheid geraadpleegd door Esmeralda Sepers, al ruim twintig jaar makelaar in Turkije, ging in april bijna 5 procent van de verkochte huizen naar buitenlanders. In maart was dit nog zo’n 4 procent. Op jaarbasis bedroeg de stijging van het aantal verkopen aan buitenlanders bijna 60 procent.

Vooral de toename van belangstelling vanuit Rusland afgelopen maand is opvallend. In april kregen ruim 1100 Russen een huis in Turkije op hun naam, tegenover ruim vijfhonderd een maand eerder. ‘Russen en Oekraïners vinden dat hun geld door de oorlog niet veilig is in eigen land en verplaatsen het naar Turkije’, zegt Yakup Uslu, makelaar langs bijna de hele Turkse kust. Ook vanuit landen in het Midden-Oosten is veel belangstelling, volgens vertaler en makelaar Kemel Kocas doordat Turkije als vrijer en meer Europees wordt gezien.

Rustiger

Volgens Uslu speelt voor Nederlanders mee dat de politieke situatie in Turkije nu wat rustiger lijkt dan een paar jaar geleden. ‘Na een paar jaar vergeten ze dat.’ Het land rekent volgens hem nu ook weer op een recordaantal toeristen. Dat komt ook door versoepelingen van reisbeperkingen, een andere reden voor Nederlanders om er weer een huis te kopen.

Maar de belangrijkste reden lijkt toch het geld. De lira is ten opzichte van de euro snel minder waard geworden, waardoor ondanks Turkse prijsstijgingen van 70 procent op jaarbasis mensen met euro’s goed kunnen leven in het land. Een inkomen van 1000 euro noemt Kocas al goed. ‘Daar kun je een maand van leven. Een goede professor verdient nog niet eens dat geld.’ 1 euro is nu ongeveer 17 lira waard. ‘Daar kun je twee broodjes shoarma van halen.’

Het zijn volgens de makelaars vooral gepensioneerde Nederlanders die een huis kopen in Turkije, als tweede woning om bijvoorbeeld de winter door te brengen. ‘Turkije is niet meer zo goedkoop als twee jaar geleden, maar wel nog goedkoper dan Spanje, Italië en Griekenland’, aldus Uslu, die zegt dat de huizenprijzen in ruim een jaar met tientallen procenten zijn gestegen.