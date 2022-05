Blokkades van klimaatactivisten in centrum en haven Rotterdam

Volgens de actiegroep hebben diverse ‘rebellen’ zich vastgeketend aan een industriële spoorlijn. Daarmee willen ze transporten van steenkool naar de centrale tegenhouden. Ze zeggen ook de transportband voor steenkool te hebben stilgelegd en enkele toegangswegen te blokkeren, ook richting het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO). Dat bedrijf doet aan overslag van steenkool.

De Rotterdamse politie had nog niet veel informatie over de actie op de Maasvlakte. Zolang de betogers geen gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn, laat de politie ze vooralsnog begaan, liet een woordvoerster weten. Als het klopt dat ze zich vastketenen aan spoorlijnen ‘dan gaan we ze natuurlijk loshalen’, voegde ze eraan toe. Onyx Power, dat de centrale uitbaat, laat weten dat het werk daar gewoon kan doorgaan.

Spandoeken en kettingen

Bij de betoging op het Weena, vlakbij station Rotterdam Centraal, hebben enkele betogers zichzelf met buizen vastgeketend aan een gele auto. Anderen hebben spandoeken bij zich met teksten als: ‘Laat de fossiele industrie uitsterven’.

Shell houdt dinsdag een aandeelhoudersvergadering in Londen. Ook daar kwamen klimaatactivisten op af. Ze lijmden zich in de zaal onder meer vast aan stoelen. De vergadering werd vanwege de verstorende acties stilgelegd.