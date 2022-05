Russische en Chinese toestellen vliegen langs ‘Quad’-top in Japan

Terwijl internationale leiders dinsdag samenkwamen in Tokio, vlogen Chinese en Russische gevechtsvliegtuigen gezamenlijk boven de Japanse Zee. De leiders van de zogenoemde Quad, het verbond tussen de Verenigde Staten, India, Japan en Australië, waren bijeen om te overleggen over regionale veiligheid.

De Japanse defensieminister Nobuo Kishi meldt dat twee Chinese bommenwerpers zich boven de Japanse Zee bij twee Russische bommenwerpers hebben gevoegd. De vliegtuigen zijn daarna gezamenlijk doorgevlogen naar de Oost-Chinese Zee. Vanaf daar zijn de Russische toestellen met twee nieuwe Chinese vliegtuigen naar de Stille Oceaan getrokken.

Kishi noemt de vluchten ‘provocaties’, juist nu de bijeenkomst in Tokio plaatsvind. Hij heeft zijn ‘ernstige zorgen’ overgebracht aan Rusland en China. Voor de defensieminister is het extra zorgelijk dat China nu samenwerkt met Rusland, op een moment dat Rusland zich in Oekraïne als agressor gedraagt. ‘Dat kunnen we niet negeren.’

De Quad-landen komen sinds 2007 regelmatig samen om tegenwicht te bieden aan de toenemende Chinese invloed in de regio. Ze hebben het deze keer onder meer gehad over de Russische inval in Oekraïne en de Chinese dreiging voor Taiwan.