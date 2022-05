Verdachten Marengo-proces willen strafeisen in vrijheid afwachten

Een van de verzoeken tot vrijlating of schorsing van de hechtenis kwam van Mohamed El A., hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en moordpogingen. Volgens El A. ligt het echter heel anders. Hij zou - met gevaar voor eigen leven - moorden hebben geprobeerd te voorkomen. Zo heeft hij naar eigen zeggen gewaarschuwd voor een aanslag op advocaat Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige in het Marengoproces. Wiersum in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam.

El A. geeft toe dat hij een verleden in de criminaliteit heeft, maar bezwoer de rechtbank dat hij dat definitief de rug toe heeft gekeerd. Hij is bezig met het opzetten van de ‘Stichting ex-Marengo’, waarmee hij jongeren wil waarschuwen niet de criminaliteit in te gaan. ‘Met de oprichting van deze stichting heb ik openlijk afstand gedaan van de criminaliteit’, vertelde hij de rechters.

Slotbetoog

De rechtbank gaat op een later moment, maar voor 8 juni, beslissen over de hechtenis en andere verzoeken van de advocaten die deze en afgelopen week zijn gedaan.

Vanaf volgende maand gaat het OM in een slotbetoog van in totaal negen dagen het bewijs uiteenzetten. Dat verhaal zal uitmonden in de strafeisen tegen de verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat overwegend uit een gigantische hoeveelheid communicatie tussen de verdachten onderling. Daarnaast spelen de verklaringen van kroongetuige Nabil B. een cruciale rol.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De strafzaak is de afgelopen jaren opgeschrikt door meerdere ernstige incidenten. Nadat justitie bekend had gemaakt dat het over een kroongetuige beschikte, werd diens broer doodgeschoten in Amsterdam-Noord. In september 2019 werd B.’s advocaat Wiersum doodgeschoten. In juli vorig jaar volgde in de binnenstad van Amsterdam de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die sinds de zomer van 2020 optrad als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.