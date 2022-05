Moskou zegt aanval Oekraïne expres te vertragen voor evacuaties

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zegt het offensief in Oekraïne met opzet te vertragen. Door langzamer aan te vallen, is er ruimte en tijd voor Oekraïense burgers om geëvacueerd te worden. Sjojgoe laat aan het Russische staatspersbureau RIA weten dat Russische troepen nooit burgers of civiele infrastructuur beschieten.