BBC: gehackte gegevens politie Xinjiang tonen vervolgingen aan

De BBC heeft gehackte gegevens van de Chinese politie in Xinjiang gepubliceerd en stelt dat ze een overtuigend bewijs zijn van de wrede vervolgingen in die noordwestelijke regio. Ze komen van een actiegroep in Washington (Victims of Communism Memorial Foundation) die tienduizenden gehackte foto’s en documenten van de politie in de Chinese regio Xinjiang heeft bemachtigd en aan verscheidene media doorgegeven. Ze illustreren de massale opsluiting en vervolging van de islamitische bevolkingsgroep van de Oeigoeren en geven een beeld van de commandostructuur die volgens de BBC tot president Xi Jinping zelf reikt.