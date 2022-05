Prosus en Just Eat onderaan in rode AEX, Air France-KLM onderuit

De Amsterdamse AEX-index leverde dinsdag de winst van een dag eerder grotendeels weer in. Vooral de techbedrijven kregen klappen waardoor techinvesteerder Prosus tot de grootste dalers behoorde. Ook Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, moest het ontgelden. Bij de middelgrote bedrijven werd Air France-KLM flink lager gezet. De luchtvaartcombinatie wil zo’n 2,3 miljard euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 684,59 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1014,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,2 procent.

Prosus zakte dik 5 procent na forse verliezen in de Chinese techsector, waarin de investeerder via internet- en gamebedrijf Tencent een groot belang heeft. Ook een winstalarm van het Amerikaanse bedrijf achter het socialemediaplatform Snapchat zorgde voor koersdruk in de techsector. Snap, dat ook een notering heeft in Frankfurt, raakte bijna een derde aan beurswaarde kwijt.

Just Eat

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 5 procent. Fintechbedrijf Adyen en de chipbedrijven ASMI en Besi behoorden ook tot de staartgroep met minnen tot 2,7 procent. Shell zakte 2 procent. Het olie- en gasconcern legde zijn aandeelhoudersvergadering tijdelijk stil vanwege protesten van milieu-activisten in de zaal. Telecomconcern KPN en staalmaker ArcelorMittal voerden de schaarse stijgers aan met plussen van 0,6 procent.

Air France-KLM daalde dik 7 procent. Het bedrijf wil het geld van de aandelenuitgifte gebruiken om de staatssteun die tijdens de coronacrisis werd ontvangen, sneller terug te betalen. De Nederlandse overheid heeft aangegeven aandelen te willen kopen om het belang van ruim 9 procent in het concern op peil te houden. De deelname kost de Nederlandse staat zo’n 220 miljoen euro. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de aankoop. Ook de Franse overheid, de grootste aandeelhouder van Air France-KLM, gaat aandelen kopen.

Renewi

Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties won 0,2 procent na een handelsupdate. Renewi steeg bijna 5 procent. Topman Otto de Bont sprak van een recordprestatie van het recyclingbedrijf in het afgelopen boekjaar. Ook neemt het bedrijf zijn Amsterdamse branchegenoot PARO over voor 67 miljoen euro.

De euro was 1,0705 dollar waard, tegen 1,0678 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 109,94 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 113,08 dollar per vat.