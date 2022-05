Volgeboekte horeca Rotterdam maakt zich op voor finale Feyenoord

De Rotterdamse horeca verwacht een enorme toeloop van mensen die woensdagavond via een uitzending op grote schermen getuige willen zijn van de finale van De Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. Mensen die nog geen plekje hadden gereserveerd, zullen veelal teleurgesteld worden. In de stad is nauwelijks nog een ticket te krijgen voor mensen die in of bij een horecagelegenheid willen kijken.