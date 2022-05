Onrust in zaal bij begin aandeelhoudersvergadering Shell

De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen is dinsdag verstoord door geschreeuw in de zaal. Milieu-activisten schreeuwden onder meer ‘Shell must fall’. President-commissaris Andrew Mackenzie riep meermaals op tot orde en vraagt de beveiliging nu om de demonstranten te verwijderen.

De activisten stellen dat Shell veel te weinig doet om de uitstoot te verlagen. Ze zeggen zich vast te zullen ketenen aan pijpleidingen voor olie en gas van het bedrijf om zo werkzaamheden te dwarsbomen. Ook werd gezongen ‘We will stop you’.