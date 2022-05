Moldavische oud-president Dodon opgepakt vanwege corruptie

De Moldavische oud-president Igor Dodon is dinsdag opgepakt op verdenking van verraad en corruptie. De pro-Russische Dodon zou volgens de Moldavische autoriteiten in 2019 geld hebben ontvangen van politiek bondgenoot en oligarch Vladimir Plahotniuc.

Dodon was van 2016 tot 2020 president van Moldavië en werd openlijk gesteund door Rusland. Hij wilde net als een groot deel van de bevolking vasthouden aan de warme banden met Moskou, maar zijn opvolger, Maia Sandu, vaart juist een pro-Europese koers en zoekt toenadering tot Brussel.

De regering in Chisinau vangt sinds de oorlog in buurland Oekraïne duizenden vluchtelingen op en diende tot onvrede van Rusland ook een aanvraag in om toe te treden tot de Europese Unie. Moldavië vreest dat de oorlog zich uitbreidt naar Transnistrië, een pro-Russische regio die zich in 1990 eenzijdig afscheidde van het land en internationaal amper erkend wordt.