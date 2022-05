Milieuclub maakt stikstofbezwaar tegen datacentrum Flevoland

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) maakt bezwaar tegen de komst van het omstreden datacentrum van het Amerikaanse techbedrijf Meta in Zeewolde.

De organisatie is het oneens met de provincie Flevoland dat er geen natuurvergunning voor stikstof nodig zou zijn voor het industrieterrein waar het datacentrum van het moederbedrijf van Facebook zou moeten komen. Daarbij is er ‘geen wettelijke verplichte mogelijkheid tot inspraak geboden’, aldus MOB.

In Zeewolde woedt een discussie over het geplande datacentrum. Dat park is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. Overigens heeft Meta door de enorme weerstand tegen de komst van het datacentrum de plannen opgeschort, maar niet afgeblazen.