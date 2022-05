COA zeer blij met 150 extra opvangplekken per veiligheidsregio

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ‘zeer blij’ met het streven van de 25 veiligheidsregio’s om de komende drie weken per regio 150 opvangplekken te realiseren. Deze zijn bedoeld om het asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten. ‘Dit is een hele belangrijke en waardevolle bijdrage’, reageert een woordvoerder van het COA.

‘We waarderen de inzet van de veiligheidsregio’s zeer’, vervolgt de woordvoerder. Hij noemt de bijdrage belangrijk omdat het COA nu weet dat als het in Ter Apel te druk is, er opvangcapaciteit is in deze 25 regio’s. ‘We hoeven dan niet ‘s avonds om 22.00 uur of 23.00 uur nog te zoeken naar locaties.’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei maandagavond na het Veiligheidsberaad waarin dit werd besloten, dat het inrichten van de plekken ook het vervoersprobleem verhelpt. Hierdoor konden asielzoekers soms niet naar andere opvangplaatsen buiten Ter Apel. ‘Op het moment dat we weten dat in elke regio plekken zijn, kan je het vervoer ook voor de aankomende drie weken regelen’, zei hij daarover.

Kortetermijnoplossing

Met de 150 crisisopvangplekken per regio worden verspreid door Nederland in theorie 3750 plekken gecreëerd. Het betreft wel een kortetermijnoplossing. Over drie weken wordt er in het Veiligheidsberaad gesproken over een structurele oplossing.

Het is al lange tijd erg druk in Ter Apel. Hierdoor kwam het de laatste weken meerdere keren voor dat mensen buiten in het gras dreigden te moeten slapen. Er moest steeds weer gezocht worden naar een noodoplossing voor het overvolle aanmeldcentrum, bijvoorbeeld door mensen te laten overnachten op een stoel in de gang of door ze met bussen naar een andere plek te brengen.