Toezichthouder beboet misleidende verkoper van reisvouchers

Het bedrijf Travelance belde consumenten ‘als bedankje’ voor het invullen van een digitale vragenlijst. Volgens de ACM was het werkelijke doel van het telefoontje om vouchers voor stedentrips te verkopen. Als dank voor de deelname kregen ze een stedentrip aangeboden. Dat aan deze reisjes kosten waren verbonden - 99 of 149 euro per voucher - werd niet meteen duidelijk gemaakt.

Consumenten die waren gebeld, werden daarna met agressieve incasso onder druk gezet om te betalen voor iets waarmee ze niet hadden ingestemd. De periode waarin dit speelde was in ieder geval van juli 2020 tot half februari 2021. Het bedrijf zegt inmiddels gestopt te zijn met deze verkooppraktijk.

De ACM ontving naar eigen zeggen veel meldingen over Travelance, dat een boete krijgt van 50.000 euro. Travelance kan nog in beroep gaan tegen het besluit.