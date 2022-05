Joop Boonstra (73), mede-oprichter van de Gay Krant, overleden

Het opinieblad kwam tussen 1980 en 2013 uit. Na een faillissement ging het blad door als een gelijknamige website. Met de opbrengsten van het maandblad werd destijds de strijd voor de openstelling van het huwelijk bekostigd. Volgens Krol was Boonstra er dan ook medeverantwoordelijk voor dat het voor koppels van hetzelfde geslacht vanaf 2001 mogelijk werd om in Nederland te trouwen.

Boonstra organiseerde in 1977 een benefietconcert in Het Concertgebouw in Amsterdam, genaamd Miami Nightmare. Dat deed hij samen met onder meer Krol en kunsthandelaar Walter Kamp. Mies Bouwman presenteerde de avond en onder anderen Sylvia de Leur, Jos Brink en Martine Bijl traden op. Met de opbrengst werden onder meer advertenties geplaatst in de Miami Herald en Time, om ‘de homobeweging van Amerika te steunen’.

Boonstra leed al sinds zijn vierde aan diabetes. Hij verhuisde anderhalf jaar geleden van Amsterdam naar Eindhoven om weer bij Krol te zijn, schrijft laatstgenoemde. Boonstra overleed in de nacht van maandag op dinsdag.