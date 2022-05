Britten praten met Oekraïne over uitvoer van graan

De Britse overheid is in gesprek met Oekraïne over de mogelijkheden om graan het land uit te krijgen, nu Rusland de voornaamste uitvoerhavens heeft geblokkeerd. Minister Grant Shapps van Transport zei dinsdag in contact te staan met zijn Oekraïense collega Oleksander Koebrakov over alternatieven.

Shapps stelde zeer bezorgd te zijn over de aanvoer van graan vanuit Oekraïne, dat een van ‘s werelds belangrijkste exporteurs is. Volgens minister Koebrakov kan door de Russische inval zo’n 25 miljoen ton graan het land niet verlaten. Sinds het begin van mei voerde het door Rusland aangevallen land 643.000 ton graan uit, meldde het Oekraïense ministerie voor landbouw onlangs. Dat was in dezelfde periode in 2021 nog 1,8 miljoen ton.

Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Onlangs beschuldigde Duitsland de Russen ervan honger in te zetten als wapen in de strijd met Oekraïne. Ook Shapps benadrukt het belang van een goede aanvoerroute voor het Oekraïense graan. ‘Het is absoluut essentieel, anders zou er een hoop honger of zelfs een hongersnood kunnen ontstaan.’

Over de details waarover hij in overleg is met de Oekraïense regering om de export veilig te stellen, kon de Britse bewindsman naar eigen zeggen geen uitspraken doen. ‘We kijken naar alle opties. Er zijn allerlei potentiële manieren om het graan en andere middelen het land uit te krijgen.’