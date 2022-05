‘Quad-landen’ maken zich zorgen over situatie in Oekraïne

De leiders van het zogenoemde Quad, de VS, India, Japan en Australië, hebben tijdens de top in Tokio hun bezorgdheid geuit over de situatie in Oekraïne, zegt de Japanse premier Fumio Kishida dinsdag.

‘De vier leiders hadden een openhartige discussie over de impact van de situatie in Oekraïne op de Indo-Pacifische regio, en wij, waaronder India, hebben onze bezorgdheid geuit over de tragische oorlog in Oekraïne en hebben bevestigd dat principes zoals de rechtsstaat, soevereiniteit en territoriale integriteit in elke regio moeten worden gerespecteerd’, aldus Kishida.

De Japanse regeringsleider maakte de opmerkingen na de bijeenkomst van de Quad-leiders, onder wie ook minister-president Narendra Modi van India, de Amerikaanse president Joe Biden en de nieuw gekozen Australische premier Anthony Albanese.

Dat ook India zijn zorgen uitspreekt is opmerkelijk. Eerder hebben de Verenigde Staten hun frustratie geuit over het gebrek aan steun van dat land voor sancties tegen Rusland en de veroordeling van de invasie in Oekraïne. Hoewel India de banden met de VS de afgelopen jaren heeft versterkt en een essentieel onderdeel is van het Quad, heeft het land ook een langdurige relatie met Moskou. Rusland is een belangrijke leverancier van wapens en olie aan India.