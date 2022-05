Zeker tien extra vluchten naar Tirana vanaf Rotterdam

Vanaf de luchthaven Rotterdam The Hague Airport vertrekken dinsdag en woensdag zeker tien extra vluchten om zeker duizend supporters van Feyenoord te vervoeren naar de Albanese hoofdstad Tirana. Het gaat vooral om chartervluchten van vrij onbekende Europese luchtvaartmaatschappijen die speciaal voor de wedstrijd worden georganiseerd.

De meeste toestellen (zeven) vertrekken dinsdag. Woensdag, op de dag van de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord vertrekken nog enkele vluchten richting Tirana, waaronder twee die zijn georganiseerd door de supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Vanaf luchthaven Schiphol vertrekt zowel dinsdag als woensdag slechts een directe vlucht.

Veel van de naar schatting 8000 aanwezige supporters reizen overigens met indirecte vluchten. Daarbij moeten ze minimaal een en soms zelfs meerdere malen overstappen. De prijzen van vliegtickets van Nederland naar Albanië en die van hotels ter plaatse zijn geëxplodeerd, nadat bekend werd dat Feyenoord de finale bereikte van de Conference League.

Terugkeer

Zondagavond kwamen de eerste supporters al aan in Tirana. Een heel klein deel reist met eigen vervoer zoals auto of bus. Enkele supporters steken vanaf de Italiaanse oostkust met een veerboot de Adriatische Zee over richting Albanië.

Ook het vliegtuig met daarin spelers, begeleiders en bestuurders van Feyenoord vertrekt dinsdag vanaf de Rotterdamse luchthaven. In de loop van donderdag keert het Feyenoord-toestel al dan niet met de Conference Cup aan boord terug op Rotterdamse bodem.