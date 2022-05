RIVM: Scholieren ongelukkiger tijdens coronapandemie

Middelbare scholieren voelden zich afgelopen jaar minder gelukkig dan voor de coronaperiode in 2019, concluderen het RIVM en GGD GHOR in een onderzoek. ‘Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren’, stellen de instanties vast.

Driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee. Zo zat ruim de helft op enig moment in quarantaine. Een vijfde (20 procent) gaf aan geen last te hebben van dergelijke gebeurtenissen.

Volgens de onderzoekers gaf in 2019 84 procent van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn. In het najaar van 2021 was dit gedaald naar 77 procent. De afname in geluk is zichtbaar in alle regio’s van het land.

Het RIVM maakte eerder deze maand al bekend dat ruim een op de vijf Nederlandse jongeren tijdens de laatste lockdownperiode weleens serieus nadacht over zelfdoding. Uit eerdere onderzoeken kwam ook al naar voren dat veel jongeren zich eenzaam voelden tijdens de pandemie en dat er een toename was in eetstoornissen, depressieve gevoelens en angst onder tieners.