Recycler Renewi wil Amsterdamse branchegenoot PARO overnemen

Recyclingbedrijf Renewi wil branchegenoot PARO uit Amsterdam overnemen. Met de overname, die alleen nog de goedkeuring van mededingingsautoriteiten en vertegenwoordigers van werknemers moet krijgen, is 67 miljoen euro gemoeid. PARO noemt zichzelf specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval.

Topman Otto de Bont zegt verheugd te zijn met de eerste overname door zijn bedrijf sinds de oprichting in 2017, die volgens hem de positie van Renewi in de markt versterkt. Ook is deze ‘volledig in lijn met onze strategie om secundaire materialen van hogere kwaliteit te produceren’.

Renewi maakte de overname bekend bij de presentatie van de resultaten van het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart. ‘Renewi heeft dit jaar een recordprestatie geleverd, met opbrengsten, winst en rendement die allemaal aanzienlijk hoger waren dan het afgelopen jaar’, zei De Bont verder in een toelichting op de gepresenteerde resultaten. De operationele winst kwam uit op 124 miljoen euro, tegenover iets meer dan 36 miljoen vorig boekjaar. De omzet steeg met 10 procent tot bijna 1,9 miljard euro.