Aandacht voor Air France-KLM en Shell op Damrak

Air France-KLM liet daarnaast weten zo’n 2,3 miljard euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het geld zal worden gebruikt om de staatssteun die tijdens de coronacrisis werd ontvangen, sneller terug te betalen. De Nederlandse overheid heeft volgens de luchtvaartmaatschappij aangegeven aandelen te willen kopen om het belang van ruim 9 procent in het concern op peil te houden. Ook de Franse overheid, de grootste aandeelhouder van Air France-KLM, doet mee.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren zo’n 1 procent lager te beginnen, na de opleving op maandag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het rood openen.

Aziatische regio

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag ook overwegend omlaag ondanks het herstel op Wall Street. Een winstalarm van Snap, het bedrijf achter het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten Snapchat, na de slotbel in New York zorgde voor koersdruk. In Tokio sloot de Nikkei 0,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent lager.

Eurocommercial Properties kwam maandag na de slotbel met een handelsupdate. Volgens het vastgoedbedrijf hebben de winkelcentra in april een sterk herstel van de omzet laten zien dankzij de opheffingen van de coronamaatregelen. De omzet van de 24 winkelcentra van het bedrijf in Zweden, België, Italië en Frankrijk groeide met 6,1 procent ten opzichte van april 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie.

Verkocht

Aegon kondigde aan zijn belang van 50 procent in het Spaanse samenwerkingsverband met Liberbank te hebben verkocht aan Unicaja Banco voor 177 miljoen euro. De verzekeraar verklaarde te willen groeien in Spanje en Portugal via zijn samenwerking met Banco Santander en via zijn eigen distributiekanalen.

De AEX eindigde 1,6 procent hoger op 694,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,7 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 2 procent in de plus op 31.880,24 punten.

De euro was 1,0672 dollar waard, tegen 1,0678 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 109,02 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 112,15 dollar per vat.