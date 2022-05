Bolsonaro stuurt voor de derde keer topman van Petrobras weg

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag de topman van oliemaatschappij Petrobras na veertig dagen in functie ontslagen. Het is daarmee de derde keer dat Bolsonaro een directeur wegstuurt van het bedrijf, waarvan de Braziliaanse overheid de meeste aandelen bezit. Een reden voor het ontslag is niet gegeven. Brazilië heeft in een jaar tijd de brandstofprijzen met meer dan een derde zien stijgen en ook de inflatie is hard gestegen.

Met name inflatie is een belangrijk thema voor de rechts-populistische Bolsonaro, die in oktober een nieuwe presidentstermijn hoopt binnen te slepen en in de recentste peilingen achterloopt op zijn linkse tegenhanger en oud-president Lula da Silva.

In een verklaring stelt het ministerie van Energie dat Jose Mauro Coelho, de ontslagen directeur van Petrobras, bedankt wordt voor zijn diensten. Ook stelt het ministerie dat Brazilië momenteel ‘een uitdagend moment’ beleeft door de ‘extreme onstuimigheid’ van de internationale brandstofprijzen.

Coelho was in april aangesteld, nadat zijn voorganger Joaquim Silva e Luna de laan werd uitgestuurd door Bolsonaro. Caio Mario Paes de Andrade, een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, is voorgedragen als nieuwe topman van Petrobras. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van het olieconcern.