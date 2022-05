Pro-Russisch bestuur in Cherson wil militaire basis in regio

Het door Rusland aangestelde bestuur in de regio Cherson, in het zuidoosten van Oekraïne, gaat Moskou vragen om een militaire basis in de regio te plaatsen. Een lokale overheidsfunctionaris heeft dit volgens het Russische staatspersbureau RIA gezegd.

‘Er zou een Russische militaire basis in de regio Cherson moeten zijn’, aldus het plaatsvervangende hoofd van het bestuur tegen RIA. ‘Dat is waar we om zullen vragen en dat is wat de hele bevolking wil. Het is van groot belang om de veiligheid voor de regio en haar inwoners te garanderen.’

Cherson was de eerste grote stad die in Russische handen kwam na de inval in Oekraïne. De gelijknamige regio ligt ten noorden van de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Inmiddels hebben de Russen Cherson vrijwel volledig onder controle. Rusland heeft er een eigen bestuur aangesteld en de roebel, de Russische munteenheid, als betaalmiddel ingevoerd.

De pro-Russische autoriteiten in de regio lieten eerder deze maand al weten dat ze willen dat het gebied als volwaardig deel van Rusland wordt opgenomen. De regio is van plan dit verzoek te doen bij president Vladimir Poetin.