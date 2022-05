Milieudefensie in actie tijdens aandeelhoudersvergadering Shell

Milieudefensie en andere milieuorganisaties voeren dinsdag actie tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen. Bij een demonstratie buiten Westminster Hall spreekt onder meer Nine de Pater, campagneleider van Milieudefensie, de betogers toe. Ook in Den Haag wijzen actievoerders erop dat Shell zijn CO2-uitstoot wereldwijd moet verminderen.

‘Shell blijft lijnrecht tegen het vonnis van de rechter ingaan en brengt daarmee dagelijks mensenlevens in gevaar’, zegt De Pater. In 2021 won de milieuorganisatie de rechtszaak tegen Shell. Het vonnis van de rechtbank was een wereldwijde primeur. Hierin wees de rechtbank op de risico’s van klimaatverandering. Shell moet de uitstoot in 2030 daarom met 45 procent verminderd hebben.

Na haar toespraak bij de demonstratie in Londen stelt De Pater in de vergadering vragen aan het bestuur en de aandeelhouders van Shell. Ook zal ze Shell wijzen op de waarschuwingsbrief die vorige maand werd gestuurd door Milieudefensie. Daarbij kunnen bestuurders van het bedrijf aansprakelijk gehouden worden voor het schenden van mensenrechten door het niet-uitvoeren van het vonnis, aldus De Pater.

Schadevergoeding

Bij de actie in Londen zijn organisaties uit verschillende delen van de wereld aanwezig, waaronder clubs uit Nigeria, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Shell moet verschillende Nigeriaanse boeren een schadevergoeding betalen. Dit komt omdat jarenlang oliepijpleidingen lekten in het land. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in 2021 dat Shell aansprakelijk was.

In Nederland gaat Milieudefensie naar het kantoor van Shell in Den Haag. Hier zetten de actievoerders een levensgrote schelp neer, waar ze met hun handen olie-afdrukken op maken. Met een tekst op een spandoek vraagt de milieuorganisatie Shell om zich aan het vonnis van de rechter te houden.