Noord-Korea zegt dat virusuitbraak onder controle is

Noord-Korea maakte eerder deze maand voor het eerst melding van een coronageval. Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna 3 miljoen gevallen gemeld van wat het land ‘koorts’ noemt. Noord-Korea heeft niet aangegeven hoeveel van de mensen met koorts zijn besmet met het coronavirus, vermoedelijk doordat er geen capaciteit is om op grote schaal te testen. Het officiële dodental staat dinsdag op 68.

Volgens KCNA boekt het land ‘successen’ in de strijd tegen de uitbraak. ‘Een paar dagen nadat de maximale noodsituatie ter preventie van een epidemie is ingevoerd, is het aantal sterfgevallen in het hele land drastisch afgenomen. Daarnaast is het aantal mensen dat is hersteld toegenomen. Hierdoor is de verspreiding van de ziekte afgeremd en blijft de situatie stabiel’, aldus het staatspersbureau.