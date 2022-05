Minister Lavrov: focus van Rusland op relatie met China

Moskou is bereid om eventuele pogingen van het Westen om de banden met Rusland te herstellen te overwegen, maar de focus van Rusland ligt momenteel op het verder ontwikkelen van de relatie met China, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag. Volgens de buitenlandminister wil Rusland de banden met het Westen alleen herstellen als daar noodzaak toe is.

‘Als ze iets willen bieden om de relatie voort te zetten, zullen we serieus overwegen of we dat nodig vinden of niet’, zei hij tijdens een toespraak. Op dit moment richt Moskou zich echter liever op China.

‘Nu het Westen de positie van een dictator heeft ingenomen, zullen onze economische banden met China alleen maar sneller groeien’, aldus Lavrov.

China is een bondgenoot van Rusland. Het land stemde eerder onder meer tegen een resolutie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om vermeende wandaden door het Russische leger in Oekraïne te onderzoeken.