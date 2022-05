Sinan Can en Erik Mouthaan winnen journalistieke Tegel

Bij de uitreiking van De Tegels, de Nederlandse journalistieke prijzen, hebben maandag in Amare in Den Haag onder anderen Sinan Can en Erik Mouthaan een award gekregen.

Can won in de categorie Interview met zijn documentaire Retour Kalifaat. Hiervoor trok hij naar Syrië waar Islamitische Staat werd verslagen en sprak hij met enkele Europese IS’ers over hun kijk op het regime. Mouthaan kreeg een Tegel voor zijn verslag van de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar.

Ook waren er Tegels voor onder anderen Annegriet Wietsma en Joram Willink voor de podcast De Deventer mediazaak (Argos) en voor Frank Hendrickx en Tom Kreling van de Volkskrant in de categorie Nieuws voor hun onthullingen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden.

Er werd een speciale Tegel uitgereikt aan Free Press Unlimited, de Nederlandse organisatie die wereldwijd strijdt voor onafhankelijke journalistiek. De publieksprijs ging dit jaar naar Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen (Follow The Money) voor hun bijdrage aan het nieuws over de mondkapjesaffaire.