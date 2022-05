Flinke plussen op Wall Street, cloudbedrijf VMware uitblinker

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke plussen gesloten. Opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden over een mogelijke afschaffing van de importtarieven op Chinese goederen, die onder Donald Trump werden ingevoerd, zorgden voor optimisme. Met de stap zou Biden de inflatie willen drukken. Verder was cloudbedrijf VMware een sterke stijger door overnamegeruchten. Ook de bankensector op Wall Street zat in de lift.

De Dow-Jonesindex eindigde met een koerswinst van 2 procent op 31.880,24 punten. De brede S&P 500 steeg 1,9 procent tot 3973,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,6 procent tot 11.535,27 punten.

VMware dikte bijna 25 procent aan. Volgens bronnen is chip- en softwaremaker Broadcom in vergevorderde gesprekken om het bedrijf voor 60 miljard dollar over te nemen. Het veel grotere Broadcom daalde ruim 3 procent. Michael Dell, oprichter van computerconcern Dell, heeft een belang van 40 procent in VMware.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase kreeg er meer dan 6 procent bij. Topman Jamie Dimon van de grootste bank van de Verenigde Staten zei dat de ‘donkere wolken’ over de Amerikaanse economie kunnen opklaren. Branchegenoten als Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo gingen tot 6 procent omhoog.

De in New York genoteerde Chinese taxidienst Didi Global werd 4 procent lager gezet. Het bedrijf zet zijn geplande stopzetting van de Amerikaanse beursnotering door na goedkeuring van de aandeelhouders. Naar verwachting zal dat proces rond 12 juni worden afgerond.

Electronic Arts

Electronic Arts steeg meer dan 2 procent na geruchten in de media dat de ontwikkelaar van videogames actief op zoek is naar een koper of een fusiepartner. Zo zou het bedrijf gesprekken hebben gevoerd met onder meer Disney, Apple en Amazon. De producent van auto-onderdelen American Axle & Manufacturing klom bijna 7 procent. Dat bedrijf meldde juist niet bezig te zijn met een verkoopproces.

De euro was 1,0690 dollar waard, tegen 1,0678 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 110,63 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 113,52 dollar per vat.