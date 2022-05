Hofpleinfontein toch vol met water voor Feyenoordsupporters

De Hofpleinfontein in Rotterdam komt deze week toch vol water te staan. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Rotterdam na een bericht van RTV Rijnmond. Eerder gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb nog aan dat de fontein mogelijk leeg zou zijn om ongelukken en verkeerschaos te voorkomen, maar als Feyenoord woensdagavond wint van AS Roma dan zouden Feyenoordfans dat toch kunnen proberen te vieren met een duik in de fontein.

Wethouder Vincent Karremans (Buitenruimte) heeft in overleg met burgemeester Aboutaleb maatregelen genomen om de risico’s voor mensen die de fontein betreden te verkleinen, laat de gemeente weten. Zondagavond liet de dienst Stadsbeheer het water uit de fontein lopen. Dure ornamenten werden weggehaald. De fontein is nu ‘bestormingsproof’, aldus een medewerker van de dienst Stadsbeheer bij de regionale zender Rijnmond. In 2017 toen Feyenoord kampioen werd, gebeurde dat niet. ‘Toen zijn we een week bezig geweest om de schade te herstellen. De opdrachtgever zei nu: haal alles er maar uit, dan blijft het in ieder geval heel’, aldus Bart Griendt van Stadsbeheer bij Rijnmond.

‘Het betreden van de fontein is niet zonder risico en het feit dat deze maatregelen zijn getroffen mag niet uitgelegd worden als een uitnodiging om de fontein te betreden. De politie behoudt altijd de bevoegdheid om op te treden als de openbare orde rond het Hofplein erom vraagt’, aldus de woordvoerster van de gemeente.