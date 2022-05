Bronnen: Airbnb stopt met verhuur woningen in China

Woningverhuurplatform Airbnb gaat stoppen met het aanbieden van huurwoningen in China en gaat zich voortaan richten op Chinese toeristen die elders in de wereld een woning willen huren. Dat zeggen bronnen bij het Amerikaanse bedrijf tegen zakenzender CNBC.

Volgens de ingewijden zal deze zomer het Chinese aanbod komen te vervallen. Airbnb is sinds 2016 actief met het aanbieden van huurwoningen in China, maar door de coronapandemie heeft het bedrijf het daar lastig. Daarnaast heeft de onderneming in China te kampen met toenemende concurrentie. Overigens is het verhuur in China slechts goed voor circa 1 procent van de omzet van Airbnb.

Het bedrijf uit San Francisco behoudt wel een kantoor in Beijing met honderden werknemers om Chinese reizigers te helpen die elders in de wereld een woning willen huren, aldus CNBC.