Zuckerberg aangeklaagd voor rol bij privacyschandaal Facebook

Mark Zuckerberg, topman van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, wordt aangeklaagd voor zijn rol in het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Karl Racine, een aanklager in het district waar de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. onder valt, heeft eerder zonder resultaat geprobeerd Zuckerberg verantwoordelijk te stellen. Nu zegt Racine na ‘uitgebreid onderzoek’ bewijs te hebben voor de persoonlijke betrokkenheid van de topman in het schandaal.