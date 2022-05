Het aantal gevallen van apenpokken in Engeland is ruim verdubbeld. Het steeg met 36 tot 56 bevestigde gevallen sinds 7 mei, melden de Britse gezondheidsautoriteiten.

In Groot-Brittannië werden ruim twee weken geleden de eerste gevallen van de virusziekte in Europa vastgesteld. Inmiddels verspreidt de aandoening zich gestaag. Apenpokken zijn eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk.