Brits ex-parlementslid krijgt celstraf wegens aanranding in 2008

Een voormalig Conservatief Brits parlementslid heeft anderhalf jaar cel gekregen wegens aanranding van een destijds 15-jarige jongen in 2008. Hij werd in april schuldig bevonden, berichtte SkyNews. De voormalige parlementariër Imran Ahmad Khan die islamiet en homoseksueel is, zou de jongen in een huis in Staffordshire gin-tonics hebben gegeven en aangerand. De jongen vluchtte het huis uit en maakte melding van het incident, maar diende geen officiële klacht in. Daarmee was de zaak voor de plaatselijke politie afgedaan.