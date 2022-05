Johnson: onderzoek naar ‘partygate’-schandaal is onafhankelijk

De Britse premier Boris Johnson stelt dat topambtenaar Sue Gray onafhankelijk onderzoek heeft kunnen doen naar het ‘partygate’-schandaal. Zijn opmerking komt enkele dagen nadat Britse media berichtten over een niet eerder bekendgemaakte ontmoeting tussen de twee.

De oppositie eiste zaterdag een dringende uitleg van Johnson over zijn overleg met Gray, die van de premier opdracht had gekregen onafhankelijk onderzoek te doen naar de overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns. Johnson heeft maandag tegen verslaggevers gezegd dat hij geen reactie zal geven op Grays rapport zolang dat nog niet is gepubliceerd. Volgens Johnson duurt het niet lang meer voordat het onderzoek wordt gedeeld.

Volgens Johnsons woordvoerder werd tijdens de ontmoeting gesproken over de plannen die Gray en haar team zouden hebben met betrekking tot de publicatie van het eindrapport. De afspraak zou zijn voorgesteld door functionarissen. Gray deelde in januari al haar kritische bevindingen, maar het volledige rapport werd achtergehouden vanwege het toen nog lopende politieonderzoek. De politie maakte donderdag bekend haar onderzoek te hebben afgerond.

126 boetes

Johnson en overheidspersoneel hebben in totaal 126 coronaboetes gekregen. Deze hebben betrekking tot acht bijeenkomsten tussen mei 2020 en april 2021. Gray deed onderzoek naar zestien vermeende feestjes en borrels in dezelfde periode. Volgens haar was er toen sprake van falend leiderschap en hadden sommige bijeenkomsten nooit mogen plaatsvinden.

Britse media verwachten dat het eindrapport details bevat over de zestien bijeenkomsten. Ze schrijven dat mogelijk namen openbaar worden gemaakt en ook foto’s worden gepubliceerd. De politie deelde eerder geen informatie over de identiteit van de personen die zich niet aan de coronamaatregelen hadden gehouden. Naast deze twee onderzoeken wordt er ook nog een uitgevoerd door het parlement. Dat gaat over vermeende misleiding van het parlement door Johnson.