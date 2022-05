Oekraïense rechtbank veroordeelt Russische soldaat tot levenslang

Een Russische soldaat heeft in Oekraïne een levenslange celstraf gekregen. Vadim Sjisjimarin is de eerste Rus die voor oorlogsmisdaden is berecht sinds het begin van de oorlog. De Oekraïense rechtbank deed maandag uitspraak tegen de militair, die vroeg in de oorlog een ongewapende 62-jarige man doodschoot. De advocaat van Sjisjimarin kondigde aan de uitspraak aan te vechten.

De 21-jarige soldaat bekende schuldig te zijn aan de dood van de man. Toch vroeg zijn advocaat om vrijspraak, omdat hij een bevel had opgevolgd van een andere militair. Volgens de aanklager had Sjisjimarin het bevel niet hoeven opvolgen, omdat die andere militair niet hoger in rang stond.

De rechter ging daarin mee en besloot dat Sjisjimarin levenslang de gevangenis in moet. Omdat Oekraïne geen doodstraf kent, is dat de maximale straf. Volgens de rechter heeft Sjisjimarin het oorlogsrecht geschonden en was het zijn bedoeling om de man te vermoorden.

Maatschappelijke druk

Sjisjimarins advocaat zei in verband met het hoger beroep dat ‘de maatschappelijke druk’ te voelen was in de rechtbank en denkt dat zijn cliënt daarom levenslang heeft gekregen. Het Kremlin maakte zich eerder al zorgen of Sjisjimarin wel een eerlijk proces zou krijgen. Moskou had namelijk geen informatie over de zaak en kon hem ook niet diplomatiek ondersteunen in Oekraïne.

Oekraïne wil nog veel meer mensen vervolgen voor misdaden tijdens de oorlog. De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova onderzoekt meer dan 13.000 zaken en heeft 623 verdachten in beeld.