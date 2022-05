Rusland bekijkt Italiaans voorstel voor vrede met Oekraïne

Volgens de Italiaanse krant Repubblica betreft het een vierpuntenplan dat zich concentreert op een staakt-het-vuren, een neutraal Oekraïne dat internationale veiligheidsgaranties krijgt en mogelijk lid kan worden van de Europese Unie, een aparte regeling tussen Moskou en Kiev voor de territoriale geschillen en het tot stand brengen van een nieuw Europees veiligheidsverdrag. De Italiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Manlio Di Stefano heeft bevestigd dat er een dergelijk Italiaans plan is gemaakt en dat het is voorgelegd aan de Verenigde Naties.

Italië is een van de westerse landen die probeert de oorlog in Oekraïne via bemiddeling tot een einde te brengen. Ook Israël en Turkije kloppen geregeld bij Kiev en Moskou aan om ze te bewegen de strijd te staken.