Aandeelhouders olieconcerns stemmen weer over klimaatresoluties

Aandeelhouders van grote olieconcerns zullen deze week weer stemmen over de klimaatresoluties die op de agenda van de aandeelhoudersvergadering zijn gezet. De activistische aandeelhouder Follow This meldt dat zijn klimaatresoluties deze week in ieder geval op de agenda’s staan van de jaarvergaderingen van Shell op dinsdag en ExxonMobil en Chevron op woensdag. TotalEnergies zou geweigerd hebben de motie op de agenda te zetten.

Follow This merkt dat de steun voor de klimaatplannen wat lijkt af te vlakken. Dat komt vooral door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, waardoor klimaatacties op de langere termijn worden geschoven. De resolutie die onlangs bij BP in stemming kwam, had minder steun dan een vergelijkbare resolutie een jaar eerder. Follow This vreest dat dit bij andere concerns mogelijk ook het geval kan zijn. Ondanks dat geen van de olieconcerns volgens de activistische aandeelhouder plannen heeft om in lijn met het klimaatakkoord van Parijs de uitstoot te verminderen.

De laatste jaren wonnen de resoluties juist aan steun. Bij Shell stemde 30 procent van de aandeelhouders vorig jaar voor de motie. Dat was een jaar eerder 14 procent. In 2016 ging het om nog geen 3 procent. Volgens Follow This zullen grote Nederlandse aandeelhouders dit jaar vasthouden aan het klimaatakkoord en daarmee voor de resolutie stemmen.

Shell adviseerde zijn aandeelhouders eerder al tegen de motie van Follow This te stemmen. Het olieconcern zegt zelf ambitieuze doelen te hebben gesteld die in lijn zijn met de 1,5-gradendoelstelling van Parijs. In de strategie van Shell gebeurt de overgang naar duurzamere energie gecontroleerd, ook al omdat gas en olie nu nog nodig zijn. Daarvoor heeft Shell een eigen klimaatresolutie die aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.