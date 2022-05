ECB-baas: rentes eind september waarschijnlijk niet meer negatief

De Europese Centrale Bank (ECB) zal waarschijnlijk in juli een begin maken met het verhogen van de rente om daarmee de inflatie te beteugelen. De verwachting is dat de rentes zich dan eind september niet meer in negatief terrein bevinden. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een blogpost. Door de huidige negatieve rentes kost het banken onder andere geld om vermogen bij de ECB te stallen.

Lagarde herhaalde nog maar eens dat de ECB vroeg in het derde kwartaal een einde zal maken aan haar schuldopkoopprogramma. Daarna pas is de centrale bank in staat om de rente te verhogen, wat in overeenstemming is met de eigen koers. ‘Op basis van de huidige vooruitzichten zullen we waarschijnlijk aan het eind van het derde kwartaal uit de negatieve rente kunnen stappen’, schreef ze.

Momenteel ligt de inflatie bijna vier keer boven het niveau van het streefcijfer van 2 procent van de ECB. Onder beleidsmakers klinkt steeds vaker de roep om een verhoging van de depositorente ten opzichte van het huidige niveau van min 0,5 procent. Lagarde hintte met haar opmerkingen op een eerste rentestap van een kwart procentpunt in juli en nog eens zo’n stap in september. Het zou de eerste renteverhoging zijn in tien jaar.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, opperde eerder nog de mogelijkheid om de rente in een keer met een half procentpunt te verhogen als dat nodig is. Lagarde heeft herhaaldelijk geroepen dat de normalisering van het beleid geleidelijk zal verlopen. Ook maandag bleef ze bij dat standpunt. ‘Dit betekent dat het verstandig is om stap voor stap te werk te gaan en de effecten op de economie en de inflatievooruitzichten te bekijken naarmate de rente stijgt’, zei ze.