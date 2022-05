Slachtoffer steekpartij Horst gedood met steek in buik

De 21-jarige Guus Janssen uit Horst werd op carnavalsmaandag in Horst met één steek in zijn buik om het leven gebracht. Dat werd maandag duidelijk tijdens een eerste voorbereidende zitting van de rechtbank in Roermond. De verdachte, de 19-jarige Joshua de L. uit Tienray, heeft het slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie ‘opzettelijk om het leven gebracht’ en hem éénmaal met een mes of ander scherp voorwerp in de buik gestoken.

Advocaat Yvette van der Koelen bepleitte maandag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank dat haar cliënt onder het adolescentenstrafrecht zou moeten vallen. De rechtbank neemt daarover later een beslissing, en wacht eerst enkele rapportages af van psycholoog en psychiater, evenals een advies van de reclassering.

De rechtbank verlengde maandag het voorarrest van de verdachte, die de korte zitting via een videoverbinding volgde. Hij zit in een speciale afdeling van de gevangenis in Vught. De ouders van het slachtoffer waren in de rechtszaal.

Impulsief

Volgens zijn advocate is de verdachte een ‘hele rustige jongen’, die zijn daad impulsief zou hebben begaan. De rechtbank verlengde het voorarrest omdat het gaat om een ernstig strafbaar feit. ‘De samenleving zou geschokt zijn als wij zouden zeggen: gaat u maar naar huis en wacht uw strafzitting in vrijheid af’, hield de voorzitter van de rechtbank de verdachte voor.

De steekpartij was die maandagavond rond 19.35 uur op het Sint Lambertusplein in het Limburgse dorp. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door carnaval waren veel mensen getuige. Voor hen werd slachtofferhulp ingeschakeld. Alle carnavalsactiviteiten werden afgeblazen. Kort na de steekpartij, begin maart, heeft de verdachte bij de rechter-commissaris verklaard dat hij ‘ontzettend veel spijt’ heeft en meewerkt aan het onderzoek.

De eerstvolgende zitting in deze zaak is op 1 augustus. Het is nog niet zeker of de zitting dan inhoudelijk is. Dat hangt af van de tijdige verstrekking van een aantal onderzoeksstukken. Ook vroeg advocaat Floor Oehlen namens de nabestaanden om een andere datum, omdat zij en de ouders van het slachtoffer op 1 augustus niet kunnen.