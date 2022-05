Vertrouwen onder Duitse ondernemers neemt iets toe

Duitse ondernemers kijken met iets meer vertrouwen naar de toekomst, ondanks de uitdagingen waar bedrijven voor staan door de oorlog in Oekraïne en de verstoringen in de toeleveringsketens. Dat komt naar voren uit een nieuwe peiling van onderzoeksinstituut Ifo. Kenners hadden in doorsnee op een verdere daling van het vertrouwen gerekend in de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner voor Nederland.