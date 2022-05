Signify en ArcelorMittal sterkste stijgers in groene AEX

Beleggers houden daarnaast het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos in de gaten. Die top voor regeringsleiders, politici en topbestuurders uit het bedrijfsleven vindt normaal in januari plaats, maar werd vanwege corona uitgesteld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 691,23 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1023,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent.

Aegon

Naast Signify (plus 3,3 procent) en Arcelor (plus 2,7 procent) stonden verzekeraar Aegon, vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en chipbedrijf Besi in de kopgroep, met winsten van ruim 2 procent. Techinvesteerder Prosus daalde 1,3 procent door koersdruk in de Chinese techsector, waarin het via internet- en gamebedrijf Tencent een groot belang heeft.

Verzekeraar NN Group (min 1,5 procent) noteerde ex dividend, wat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Air France-KLM

In de MidKap won Air France-KLM 0,7 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM moest zondag tientallen vlucht schrappen vanwege personeelstekorten. Voor maandag annuleert de luchtvaartmaatschappij 28 vluchten, dus veertien zogeheten retourvluchten, binnen Europa.

Retail Estates klom 0,3 procent. Het winkelvastgoedfonds meldde dat de resultaten in het boekjaar 2021-2022 die van het boekjaar voor het uitbreken van de coronacrisis hebben overtroffen. De bezettingsgraad keerde terug op het niveau van voor corona, waarbij de 245 Nederlandse winkelpanden vrijwel volledig zijn verhuurd.

Euro

In Madrid steeg Siemens Gamesa 6 procent. Siemens Energy (plus 2,9 procent) legt ruim 4 miljard euro neer voor de rest van de aandelen van de grootste windmolenproducent ter wereld die het nog niet bezit. Siemens Energy had al bevestigd een bod te overwegen op de aandelen van de Duits-Spaanse maker van windturbines.

De euro was 1,0597 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 111,35 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 113,74 dollar per vat.