Zeker zeven doden bij brand op veerboot Filipijnen

Bij een grote brand op een veerboot in de Filipijnen zijn volgens de kustwacht van het land maandag zeker zeven doden gevallen. De hevige brand dwong de opvarenden overboord te springen, vertellen ooggetuigen. De boot had op weg van het eiland Polillo naar Luzon, het hoofdeiland van de Filipijnen, 124 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord.

Van die 134 mensen zijn er inmiddels 120 gered. Onder hen waren 23 gewonden, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zeven mensen worden nog vermist. Naar hen wordt in het water gezocht. Het dodental kan dus nog verder oplopen. De brand is volgens de kustwacht in de machinekamer van de veerboot ontstaan. Passagiers op een andere, nabij varende veerboot zouden een explosie hebben gehoord.

De Filipijnen, een archipel van duizenden eilanden, kampen vaker met bootongelukken. Het zeevervoer wordt er niet goed goed gereguleerd en schepen zijn vaak overvol. In 1987 vond er de ergste scheepsramp ter wereld in vredestijd plaats. Een veerboot kwam er dat jaar in aanvaring met een olietanker. Daarbij kwamen meer dan 4000 mensen om het leven.