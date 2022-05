Rechtbankzitting over fatale steekpartij met carnaval Horst

In de rechtbank in Roermond is maandagochtend de eerste openbare zitting over de dodelijke steekpartij tijdens de carnavalsviering in Horst, op 28 februari. Hierbij kwam een 21-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas om het leven. Een 19-jarige verdachte werd ‘s avonds laat opgepakt. Alle carnavalsfeesten in Horst werden daarna afgeblazen.