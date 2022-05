Burgemeesters praten opnieuw over opvang vluchtelingen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandagavond in Utrecht opnieuw met elkaar over de problemen met de opvang van vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en de directeur-generaal van Migratie zijn daar naar verwachting bij.

Het Veiligheidsberaad kijkt zowel naar het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne als naar plaatsen voor andere asielzoekers. Voor die laatste groep is er al maandenlang te weinig plaats in het land, zodat het centrale aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geregeld overbezet raakt. Asielzoekers moeten dan de nacht doorbrengen op een stoel of 's avonds laat nog vervoerd worden naar crisisnoodopvangcentra elders.

De problemen worden volgens het COA veroorzaakt doordat de reguliere asielzoekerscentra ook vol zijn. Door de woningnood kunnen asielzoekers die recht hebben op een woning niet doorstromen. Bovendien zijn er nog steeds gemeenten die geen asielopvang organiseren. Eerder zei beraadsvoorzitter Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, al dat hij er niet tegen is als dergelijke gemeenten gedwongen zouden worden om plaatsen te maken. Hij vindt ook dat plaatsen voor Oekraïners die niet gebruikt worden aan andere asielzoekers moeten worden gegeven.