Lagarde: vooral zaak klimaatcrisis niet uit het oog te verliezen

Van alle problemen die de Europese en wereldeconomie raken, zal de klimaatcrisis mensen in de nabije toekomst het hardst raken. Dat zei Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens haar optreden bij tv-programma College Tour. Volgens haar is het zaak dat we juist de klimaatcrisis ‘niet uit het oog moeten verliezen’.

De Française gaf antwoord op de vraag of er ook een financiële crisis, vergelijkbaar met die van 2007-2008 op ons afkomt, bovenop de huidige problemen met het klimaat, de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. Daarbij werd haar ook gevraagd of de ECB nu genoeg doet om dat te voorkomen.

Lagarde legde uit dat de situatie nu niet te vergelijken is met die van 15 jaar terug. ‘De banken waren toen zwakker. Die zijn nu veel sterker.’ Daarnaast zei ze dat er veel is geleerd van de crisis destijds. ‘Ook is er nu ook een gemeenschappelijk toezichtmechanisme in Europa.’

Stabiliteit

Lagarde benadrukte evenwel dat het zaak is de stabiliteit nauwlettend in de gaten te houden. ‘Niet alleen van de prijzen maar ook van de banken’. Verder wees ze op de ramingen van instanties als de Europese Commissie, de ECB, het Internationaal Monetair Fonds en denktank OESO, die ondanks de problemen nu nog altijd uitgaan van groei. ‘Het is zeker minder dan eerst vanwege de genoemde crises’, vervolgde ze. ‘Maar nog altijd groei.’

Lagarde herhaalde nog maar eens dat het doel van de ECB is om voor prijsstabiliteit te zorgen. De hoge inflatie moet worden aangepakt. Maar het verhogen van de rente, zoals naar verwachting deze zomer zal gebeuren, zal niet in een keer een brood goedkoper maken, benadrukte ze.

Verder werd Lagarde gevraagd wat ze zou zeggen als ze op dit moment voor de Russische president Vladimir Poetin zou staan. Daarbij werd gerefereerd aan dezelfde vraag die tijden een eerdere opname van het programma aan zangeres Jamala, die in 2016 voor Oekraïne het Songfestival won, werd gesteld. Die antwoordde ‘je bent een zieke oude man en ik haat je.’ Lagarde knikte instemmend. ‘Ik denk dat ze gelijk heeft.’