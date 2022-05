Voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ziet af van terugkeer

Voormalig PvdA-parlementariër Gijs van Dijk keert niet terug in de Tweede Kamer. Dat heeft hij laten weten aan partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent, zo bevestigt een woordvoerder van de PvdA na een bericht van NRC.

Van Dijk vertrok in februari uit de Tweede Kamer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer. Maar na het opstappen van Lilianne Ploumen als Kamerlid en politiek leider was hij de eerste die in aanmerking kwam om de vrijgekomen zetel in te nemen. Hij had tot 24 mei de tijd om daarover te beslissen.

Tegen NRC geeft Van Dijk aan dat hij van een terugkeer afziet omdat een onderzoek naar de aantijgingen aan zijn adres nog niet is afgerond. "Ik heb er spijt van dat ik mijn zetel toen niet heb behouden. Dan was het onderzoek misschien sneller afgerond", zo citeert de krant de PvdA'er.