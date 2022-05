Honderden betogen tegen bezoek koning Juan Carlos aan Spanje

Zo’n driehonderd mensen hebben zondag in Madrid geprotesteerd tegen het bezoek van de gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos aan zijn geboorteland. De demonstranten kwamen bijeen in de buurt van het koninklijk paleis in de Spaanse hoofdstad en hielden borden omhoog met teksten zoals ‘gerechtigheid’ en ‘de Bourbon in de gevangenis’, verwijzend naar het huis waarvan hij lid is.

Het is het eerste bezoek van Juan Carlos aan Spanje sinds hij het land in augustus 2020 verliet, nadat hij in opspraak was geraakt over financiële transacties met onder meer Saudi-Arabië. Juan Carlos woont tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten.

Juan Carlos was eerder dit weekend in de havenstad Sanxenxo, in het noordwesten van Spanje. Daar werd hij juist warm onthaald door tientallen aanwezigen die onder andere ‘Lang leve de koning, lang leve Spanje’ naar hem riepen.

Juan Carlos werd in 1975 koning van Spanje en ging in 2014 met pensioen. Sindsdien regeert zijn zoon Felipe het land. De gepensioneerde koning brengt maandag een bezoek aan zijn zoon, voordat hij terugvliegt naar Abu Dhabi.