Eerste lading babymelkpoeder uit Europa in VS gearriveerd

Een militair vrachtvliegtuig met een eerste lading babymelkpoeder uit Europa is in de Verenigde Staten aangekomen, heeft het Witte Huis laten weten. Het toestel met aan boord ruim 35.000 kilo melkpoeder landde zondag in Indianapolis in de staat Indiana.

‘Er is genoeg melkpoeder aan boord van dat vliegtuig voor ongeveer een half miljoen flesjes’, zei een presidentiële adviseur tegen Fox News.

Veel ouders in de VS grijpen de laatste tijd mis als ze in de winkel zoeken naar babymelkpoeder. Het tekort is onder meer ontstaan doordat een fabriek is gestopt met de productie en vervolgens verergerd door wereldwijde problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie. Dat heeft gezorgd voor een van de dringendste voedseltekorten in de recente geschiedenis voor Amerikaanse gezinnen. Biden maakte eerder bekend een noodwet in te zetten vanwege de tekorten.

De algemeen directeur van de gesloten Abbott-fabriek in de staat Michigan heeft zondag zijn excuses aangeboden en heeft beloofd het probleem op te lossen. ‘Het spijt ons voor iedere familie die wij hebben teleurgesteld doordat onze vrijwillige productiestop het nationale tekort verergerd heeft’, zei Robert Ford in een column in de Washington Post.

De fabriek gaat in de eerste week van juni weer open, beloofde hij. Daarna duurt het nog zo’n zes tot acht weken voordat het melkpoeder weer in de winkels ligt.